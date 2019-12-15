بالصور.. فرحة ملكة جمال العالم 2019 بلقبها

المصدر: لندن - وكالات

توجت الجاميكية توني آن - سينغ بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019 أمس.

وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث «تغيير مستدام» للنساء والأطفال.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ (23 عاماً) التي تخرّجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وأضافت سينغ للصحافيين وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن، وتلقت التهاني من والديها: «أريد أن أحدث تغييراً يكون مستداماً. وإذا تحدثنا عن المرأة... هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة». ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي تقصده.

وتضمن الحفل الختامي تضمن احتفالات ساحرة. واختتم الحفل، التي قدم فقراته بيتر أندريه والممثلة ميجان يونج، مهرجاناً استمر ثلاثة أسابيع تنافست فيه 111 متسابقة في سلسلة من الأحداث السريعة للحصول على مكان بين أجمل 30 فتاة.

وشملت هذه التحديات، التي اختبرت ملكات الجمال بها، الوسائط المتعددة والرياضة والمواهب، كما تضمنت «رحلة عبر بعض المعالم الأكثر شهرة في لندن متناولة ثقافتها وتراثها الغني»، وفقاً لموقع «ميس وورلد».