بطل «وردة القاهرة» يرحل عن 86 عاماً

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قالت الوكيلة الإعلانية للممثل الأميركي داني أييلو، أول من أمس، إن الممثل المسرحي والسينمائي المخضرم الذي برز في فيلم (دو ذا رايت ثينج) «افعل الصواب»، وفيلم (ذا بيربل روز أوف كايرو) «وردة القاهرة الحمراء» توفي عن 86 عاماً.

وأضافت تريسي ميلر، إن أييلو توفي مساء الخميس الماضي بعد مرض قصير.

رُشح أييلو لأكثر من جائزة عن دوره في فيلم «افعل الصواب» من إخراج سبايك لي، ومن إنتاج عام 1989.

بينما قالت وكيلة أعمال أييلو، جنيفر دي شيارا: «كل ما يمكنني قوله إن داني كان موهبة فذة وشخصاً رائعاً.. العالم أحب داني وقد بادله حباً بحب».

ووُلد أييلو في بيئة فقيرة في نيويورك، وعمل حاملاً للحقائب وزعيماً نقابياً قبل أن يدخل عالم التمثيل والموسيقى وهو في عمر 35 عاماً.