ارتفاع وفيات السجائر الإلكترونية في أميركا إلى 52

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال مسؤولو صحة أميركيون إن أربع حالات وفاة وقعت الأسبوع الماضي، نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية، ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 52.

وأعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أيضاً علاج 118 حالة جديدة في المستشفيات في 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومنطقتين من الأراضي الأميركية حتى الأول من ديسمبر الجاري. وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409. وأُعلنت حالات وفاة مؤكدة في 26 ولاية ومقاطعة كولومبيا.

وأعلن مسؤولون، الشهر الماضي، اكتشاف «أسيتات فيتامين-5»، يعتقد أنها تستخدم في منتجات تدخين إلكتروني غير قانونية، في جميع العينات المأخوذة من رئات 29 مريضاً.

ووصفت مراكز مكافحة الأمراض «أسيتات فيتامين-5» بأنها مادة كيميائية تبعث على القلق. وأوصت بعدم إضافتها إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التدخين الإلكتروني، بينما لاتزال التحقيقات مستمرة.