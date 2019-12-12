تعرف إلى أكثر جملة بحث عنها الأستراليون في «غوغل» عام 2019

المصدر: كانبرا - د ب أ

أصبحت عبارة «حرائق بالقرب مني»، الجملة الأكثر بحثاً على محرك «غوغل» للبحث لعام 2019 في أستراليا، بعد أن أتت حرائق الغابات المدمرة على أكثر من 7ر2 مليون هكتار من الأراضي في أنحاء ولاية «نيو ساوث ويلز» وحدها منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب موقع «غوغل»، فإن «الحرائق القريبة مني» تفوقت على كأس العالم للرغبي والكريكيت، لتصبح المصطلح الأكثر بحثاً في البلاد.

واستمر المئات من أفراد فرق الإطفاء، اليوم، في مكافحة 117 حريقاً في «نيو ساوث ويلز»، تتضمن حرائق يطلق عليها «حرائق عملاقة»، في شمال غرب سيدني، والتي لها واجهة على الحرائق تمتد 60 كيلومتراً.

ويدير جهاز إطفاء الحرائق في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز، صفحة خرائط لمتابعة حرائق الشجيرات والحشائش على موقعه الالكتروني، تحمل اسم «فايرز نير مي» (الحرائق القريبة مني)، ويتم تحديثها أولاً بأول لتوفير جميع المعلومات الخاصة بالحرائق، بصورة موجزة، إضافة إلى حالة كل حريق، والمستويات المختلفة للتحذيرات.