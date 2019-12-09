16 مسابقة تراثية في مهرجان «الظفرة»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الظفرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي،

وتستمر الفعاليات إلى الـ25 من الشهر الجاري، بمشاركة خليجية ومحلية واسعة.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات التراثية، ومنها مزاينة الإبل، التي تنطلق صباحاً وبشكل يومي، ومسابقة المحالب، ومسابقة الصيد بالصقور، ومزاينة الصقور، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومزاينة السلوقي، وثلاثة سباقات للخيول العربية الأصيلة، ومسابقة الرماية، ومزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، إضافة إلى 16 مسابقة تراثية في سوق الظفرة التراثي، وثماني ورش للأطفال في قرية الطفل، وعشرات الجوائز اليومية لزوار المهرجان ضمن فعاليات المسرح الرئيس المتنوعة.

كما يضم السوق التراثي، الذي يفتتح أبوابه من الساعة الرابعة عصراً إلى الـ10 مساءً، أكثر من 200 محل متنوع، تعرض العديد من المنتجات التراثية المحلية والخليجية، ويلبي كل احتياجات الزوار، ومطاعم شعبية، ومطاعم مأكولات سريعة، وساحات ومجالس شعبية تراثية، وكذلك ركناً خاصاً لـ«مكشات»، الذي يجمع مجموعة من الشباب المحلي والخليجي العاشقين للموروث الشعبي، إلى جانب أجنحة الجهات المشاركة والراعية والداعمة.

المهرجان يضم عدداً من الفعاليات التراثية ومنها مزاينة الإبل.

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محل متنوع تعرض منتجات

تراثية محلية وخليجية.