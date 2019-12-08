«حرب أرقام» في تظاهرة مدريد.. بعيداً عن المناخ

المصدر: مدريد - د.ب.أ

احتشد الآلاف من مختلف أنحاء العالم، مساء أول من أمس، في مدريد، مطالبين باتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن تغير المناخ، لكن ظهر فرق كبير بين المنظمين والشرطة، في ما يتعلق بأرقام المشاركين.

وبينما تحدث المنظمون عن نصف مليون مشارك، حددت الشرطة الوطنية الرقم بنحو 15 ألفاً، ولم يكن هناك في بادئ الأمر أي تفسير لهذا التباين الكبير. وتحدثت وسائل إعلام إسبانية، أمس، عن «حرب أرقام».

وقالت: إذا كان عددهم حقاً 500 ألف متظاهر، فستكون واحدة من أكبر مسيرات المناخ في العالم حتى الآن.

وشاركت ناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبرغ، والنجم السينمائي الإسباني، خافيير بارديم، أيضاً، في الاحتجاج، مطالبين مع المتظاهرين الآخرين بنتائج ملموسة في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، التي تُعقد حالياً في مدريد.

ويعتزم وزراء الحكومات، اعتباراً من الغد، بحث تحسين الأهداف، لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري.