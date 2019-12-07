وفاة أكبر ممثلات العالم سنّاً

المصدر: صوفيا - رويترز

توفيت الممثلة البلغارية ستويانكا موتافوفا، إحدى أقدم ممثلات العالم، عن 97 عاماً، واشتهرت موتافوفا بلقب ملكة الكوميديا البلغارية، وبدأت التمثيل في 1945، عندما لعبت دور خادمة في مسرحية «حيل سكابين» لموليير.

وذاع صيتها في بلغاريا بعدما شاركت في أعمال كوميدية عدة، وبرامج ترفيهية تلفزيونية، وقامت بجولة في مسارح أميركا وأوروبا في سن الـ94، ويُعتقد أن موتافوفا أكبر ممثلات العالم سناً بعد وفاة الممثل الروسي فلاديمير زلدين في 2016 عن 101 عام.

وظلت موتافوفا تمارس التمثيل حتى قبل أشهر من وفاتها، وحصلت على عدد من الجوائز على مدار مشوارها الطويل.

وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، أمس، متحدثاً عن الممثلة الراحلة، «رحلت إنسانة طيبة للغاية، كانت دائماً أحد رموز المسرح البلغاري».