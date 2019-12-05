«مغامرة الحديريات».. جديد مبادرة لحظات أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مبادرة لحظات أبوظبي عن تنظيمها سلسلة من المغامرات على جزيرة الحديريات، ودعت أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية والقدرات الجسدية إلى المشاركة في فعّالية «مغامرة الحديريات»، في الهواء الطلق يومي 13 و14 ديسمبر الجاري من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وأوضحت المبادرة أن «مغامرة الحديريات» ستضم تحدياً مليئاً بالأنشطة البدنية المتنوّعة التي تناسب كل شرائح المجتمع، وسيتضمن التحدي مسارات عدة تناسب المبتدئين، بما فيها مسار بطول ثلاثة كيلومترات للبالغين، ومسار بطول كيلومتر للأطفال من عمر 10 - 14 عاماً، ومسار بطول 500 متر للأطفال من عمر 6 - 9 أعوام، ومسار مخصص لأصحاب الهمم بطول 30 متراً، ويمكن لأصحاب الهمم الذين لا يحتاجون إلى كرسي متحرّك المشاركة في أي من المسارات المخصصة للبالغين والأطفال. وستشهد جزيرة الحديريات عطلة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة الشيقة والأجواء الحماسية، إذ سيتوجب على المشاركين التسلّق والزحف والتأرجح بين العقبات التي تملأ المسارات.