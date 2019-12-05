400 مشاركة في «تحدي الألوان»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بمشاركة 400 سيدة وفتاة، نظمت فروع نادي سيدات الشارقة، أخيراً، في حديقة البطائح، فعالية تحدي الألوان للسيدات، الفعالية السنوية التي تشجع النساء والفتيات على المشاركة في الألعاب الترفيهية والرياضية، وتعزّز وعيهن بأهمية ممارسة الأنشطة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الحماسية والسباقات ومنافسات الجري، إذ خاضت المشاركات مغامرات متعددة، منها اجتياز الحواجز والتحديات للوصول إلى خط النهاية، مثل تحدي التسلق وتحدي المتاهة وتحدي الحفر.

من جانبها، قالت مديرة إدارة فروع نادي سيدات الشارقة، آمنة الشناصي: «ننظم للعام الرابع تحدي الألوان للسيدات، ترجمة لرؤية ودعم قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي لطالما أكدت أهمية الارتقاء بالمرأة في مختلف الجوانب الحياتية والعملية، وضرورة توفير كل ما يدعم مواهبها وتطلعاتها، ويحقق حضورها على مختلف الصعد».

وأضافت: «تحرص فروع نادي سيدات الشارقة على ترجمة هذه الرؤية، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والتثقيفيّة، التي تتناسب مع السيدات والفتيات بمختلف الفئات العمرية، ويشكل تحدي الألوان واحدةً من أهم الفعاليات السنوية ننظمها لتشجيعهن على اتباع نظام حياة صحية، وممارسة الرياضة بشكل يومي، لأهميتها في مدهن بالطاقة والحيوية، وحمايتهن من الأمراض».

يشار إلى أنه في إطار الرؤية التطويرية والتحديثية لقرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، أسست فروع للنادي في مختلف مناطق الشارقة، لتتشكل باقة من 10 فروع موزعة: نادي سيدات خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، ووادي الحلو، والذيد، والمليحة، والبطائح، والحمرية، والثميد، والمدام.

متخصصات

احتضنت فعالية تحدي الألوان للسيدات في البطائح بالشارقة، التي أقيمت تحت إشراف نخبة من المدربات المتخصصات، باقة من الأنشطة، منها جلسة الزومبا والإيروبيك، إضافة إلى فعالية التراشق بالألوان في الهواء الطلق التي حفزت المشاركات، وامتعت حواسهن بجمال الألوان في أجواء من المرح والإيجابية.