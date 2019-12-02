«معركة العقول» تنطلق في شرم الشيخ

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

انطلقت في مصر، أمس، المسابقة الرسمية لبطولة طلاب الجامعات الإفريقية والعربية للبرمجيات «معركة العقول»، بمشاركة وفود من 25 دولة عربية وإفريقية.

ويستضيف منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر فعاليات المسابقة، التي ينظمها المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبرمجيات لطلاب الجامعات ACPC 2019 لثلاثة أيام.

ويشارك في المسابقة 500 طالب وطالبة، يمثلون 66 جامعة ومعهداً من دول عدة، من بينها مصر والإمارات وسورية والأردن ولبنان والكويت والسعودية.

يذكر أن التصفيات قبل النهائية للمسابقة، قد شارك فيها 3000 فريق من مختلف الجامعات، وأكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من إفريقيا والوطن العربي، وتمت خلال هذا العام.

وقال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، إن الأكاديمية تسعى إلى أن تكون الرائدة في مجال بناء قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات في الوطن العربي وإفريقيا، مشيراً إلى أن الأكاديمية تشجع على الإبداع والابتكار في جميع مجالات الحياة.

وأضاف أن البراعة والفضول والرغبة في النمو الشخصي المستمر والإثراء هي مفاتيح النجاح في العالم الأوسع، وأبعد من ذلك، القيادة وإمكانية تقديم إسهام فريد من نوعه للمجتمع.