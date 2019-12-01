حضور جماهيري لافت في انطلاق مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد آلاف الزوار، أول من أمس، انطلاق مهرجان الشيخ زايد 2019 في منطقة الوثبة بأبوظبي، الذي يحظى برعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة وإشراف سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واكتظت أرجاء المهرجان منذ الساعة الأولى لانطلاق الدورة الجديدة بآلاف العائلات والزوار، الذين توافدوا بشكل كبير ولافت على كل الأجنحة والفعاليات التي يتضمنها المهرجان، خصوصاً الجديدة منها، وكذلك على نافورة الإمارات والمسيرة العالمية اللتين التف حول عروضهما المتواصلة على مدار الساعة آلاف الزوار، للاستمتاع والتقاط الصور التذكارية.

وخصص المهرجان في دورته الجديدة مجموعة كبيرة من الفعاليات الجماهيرية المصاحبة، التي تستهدف كل أفراد العائلة من الكبار والأطفال الذين يلقون اهتماماً كبيراً من قبل اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، من أجل الاستمتاع بأجواء ثقافية تعليمية في قالب تشويقي، وأنشطة وفعاليات عالمية كبرى في الدورة الجديدة من المهرجان على أرض الوثبة، التي تستقطب أكثر من 40 دولة خليجية وعربية وعالمية.

وشهدت منطقة السيارات الكلاسيكية والمعدلة «الوثبة كستم شو»، وعروض الرياضات الخطيرة للشاحنات العملاقة والدرّاجات النارية، وساحة تحدي الرماية بتقنيات الليزر الحديثة، وعالم الأطفال «كيدز نيشن»، توافد الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بالعروض الجديدة الشيقة والمثيرة.