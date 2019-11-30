تحديات حماسية تجمع أبطال الرسوم المتحرّكة في «واجهة المجاز المائية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

التقى محبّو الألعاب والرياضات الإلكترونية، أول من أمس، بنخبة من فنّاني الرسوم المتحركة اليابانية (الأنيمي) وفنّاني الأداء، ضمن فعالية «تجمّع الأبطال»، التي نظّمتها واجهة المجاز المائية، في الشارقة، وتختتم اليوم.

وحظيت الفعالية بإقبال متميز من مختلف الفئات العمرية، التي استمتعت بسلسلة من المنافسات الشيّقة في الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو التقليدية المعروفة عالمياً في الركن المخصّص لها، ومنها أتاري وسيغا ونينتندو وغيم بوي، إلى جانب ألعاب اللوح «ألعاب الطاولة».

وشارك الزوار بمجموعة من وِرَش تصميم الألعاب الإلكترونية التي تهدف إلى تعليم المشاركين تقنيات تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى نشاطات تصميم مجسمات لشخصيات شهيرة في عالم الألعاب الإلكترونية، وورش الأعمال اليدوية والحرفية وغيرها من النشاطات الممتعة، التي أقيمت من الساعة الخامسة عصراً واستمرت حتى العاشرة مساءً، قرب مقهى الراوي في واجهة المجاز المائية.

وتجوّلت بين مرافق واجهة المجاز المائية، شخصيات الأبطال الخارقين والشخصيات الخيالية، حيث سارع الزوّار لالتقاط صور تذكارية مع أبطالهم المحببين، كما استمتعوا بمشاهدة العديد من العروض الموسيقية لفنانين محليين.

وحظي زوار الفعالية بفرصة للمشاركة في بطولة الرياضة الإلكترونية، التي يختبر فيها المشاركون مهاراتهم في ألعاب «إكس بوكس» و«بلاي ستيشن»، حيث سيتم اليوم الإعلان عن أسماء ثمانية فائزين.

- منافسات شيّقة

في الرياضات

الإلكترونية وألعاب

الفيديو

المعروفة عالمياً.