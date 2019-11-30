مارشميللو يذهل حضور الافتتاح في مهرجان يا سلام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كان رواد السباق وهواة الموسيقى على أتم استعداد لليوم الافتتاحي لمهرجان يا سلام في أبوظبي، وللحفلات الحيّة التي تلي السباق، والتي أشعل بدايتها الفنان العالمي ذائع الصيت مارشميللو، الذي هز الحشود في ميدان دو في جزيرة ياس، أول من أمس، أمام جمهور واسع.

وافتتح مارشميللو، صاحب الأسطوانات البلاتينية مهرجان يا سلام في ميدان مملوء بمحبي الموسيقى الذين قدموا من مختلف دول العالم، وقدم سلسلة من أغانيه التي تصدرت القوائم بما فيها «Silence» و«Wolves» و«Happier»، والأغنية المفضلة لدى المعجبين التي حققت مليارات مرات الاستماع «Alone»، وأضيئت خشبة المسرح خلال أدائه بمزيج من ألوان الليزر الزاهية التي توهجت عبر المكان والجمهور، خلال ترديدهم لكلمات أغانيهم المفضلة.

كما شهدت العاصمة مواهب موسيقية مذهلة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيمت المرحلة النهائية من المسابقة السنوية الخامسة «للمواهب الناشئة» في ميدان دو، وصعد أفضل ثلاثة متسابقين في نهائيات مسابقة «المواهب الناشئة 2019»، إلى خشبة مسرح ذا فيليدج، لمشاركة أدائهم لآخر مرة أمام لجنة التحكيم التي ضمت Olly Wood من Hollaphonic، وخبير الموسيقى ومؤلف مقطوعات الأوركسترا الذي يتقن العزف على آلات موسيقية عدة Reiner Erlings. وتنافس المتسابقون النهائيون الثلاثة، وهم Xenai وIbby VK وDB Gad وقدموا أفضل أداء لهم، بعد اختيارهم ليكونوا في قائمة المرشحين النهائيين من ضمن مئات المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع انتهاء المرحلة النهائية، تم إعلان Xenai فائزاً وحصل على جوائز قيمة ضمت جائزة الأداء لموسم 2019-2020، وإمكانية توقيع ألبوم مع إحدى شركات الإنتاج الموسيقي. وتشهد الليلة أداء فرقة Lana Del Rey لموسيقاها الرومانسية في العاصمة الإماراتية للمرة الأولى، وستختتم المهرجان غداً فرقة الروك The Killers التي باعت ملايين الألبومات، مع عرض رائع لأغانيها الشهيرة.

- تتويج النجم

المستقبلي Xenia

فائزاً في مسابقة

المواهب الناشئة.