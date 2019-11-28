«إيكيا» تخصّص 220 مليون دولار لأجل المناخ

المصدر: استوكهولم - رويترز

قالت شركة إيكيا، أكبر مجموعة للأثاث في العالم، أمس، إنها ستنفق نحو 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) لمساعدة مورديها المباشرين في تبني وسائل الطاقة المتجددة.

وأشارت شركة «إنتر إيكيا»، مالكة العلامة التجارية والمسؤولة عن التوريد، إنها تعتزم أيضاً استثمار قرابة 100 مليون يورو في مشروعات لامتصاص الكربون من الغلاف الجوي، من خلال إعادة التشجير وحماية الغابات.

وأضافت أن الاستثمارات الجديدة تأتي في إطار جهودها لتحويل إيكيا إلى مؤسسة ذات تأثير إيجابي في المناخ، وهو ما يعني خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة أكثر من تلك التي تسببها أنشطة إيكيا بحلول عام 2030. ويشمل الهدف موردي الشركة البالغ عددهم نحو 1000.

والتزمت أكثر من 400 شركة، من بينها «إيكيا» و«إتش آند إم» و«كوكاكولا» و«سوني»، بمبادرة تدعمها الأمم المتحدة للإسهام في الحد من ارتفاع حرارة الأرض لأقل من درجتين مئويتين.