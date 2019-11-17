محمد بن راشد يبارك لسلطنة عمان ذكرى اليوم الوطني الـ49

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لسلطنة عمان، قائداً وشعباً، ذكرى اليوم الوطني الـ49.

وكتب سموه، على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «أدام الله عليكم نعمته.. وزادكم رفعة.. وحفظ السلطان قابوس المعظم في صحته، وأطال عمره، وزاده مجداً ومحبة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نبارك لكم الذكرى الـ49 لمسيرة النهضة الظافرة لبلدكم».

وختم سموه رسالته بالقول: «يسعدنا أن نشارككم سعادتكم وأفراحكم بأيامكم المجيدة، ونخص بالتهنئة سلطانكم المفدى، راجين من الله تعالى أن يحفظه ويرعاه، ويديم عليه لباس الصحة والعافية».