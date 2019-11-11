روسيا: كل الحيتان المحتجزة أطلق سراحها

المصدر: موسكو - رويترز

قالت السلطات الروسية إنها استكملت إطلاق سراح عشرات الحيتان البيضاء الأسيرة، التي أثارت معاناتها مناشدة من نجوم هوليوود، وتدخلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الحيتان، التي تم صيدها العام الماضي لبيعها لمتنزهات بحرية في الصين، محتجزة في ظروف صعبة في خليج قرب ميناء ناخودكا على المحيط الهادئ، إلى جانب 11 من الدلافين. ووصفت وسائل الإعلام الروسية مكان أسرها باسم «سجن الحيتان».

وقال معهد دراسات الأسماك وعلوم البحار الروسي «انتهت عملية إطلاق الثدييات البحرية إلى موئلها الطبيعي في البحر في منطقة بريموري».

وأضاف في بيان «كل الحيتان المتبقية أطلق سراحها في خليج أسامشن».

وكانت معاناة الدلافين المحتجزة مع 87 حوتاً أبيض قد أثارت مناشدات دولية، ودعم مشاهير، منهم الممثل ليوناردو دي كابريو، لالتماس اجتذب نحو 1.5 مليون توقيع يدعو إلى إعادتها إلى المحيط. وأمر «الكرملين» السلطات المحلية بالتدخل، وبدأ المسؤولون إطلاق سراحها على دفعات في أواخر يونيو.

وكانت الطريقة التي أطلق بها سراح الحيتان، التي قطعت فيها مسافة 1800 كيلومتر على مدى ستة أيام، قد تعرضت لانتقادات من منظمة جرينبيس (السلام الأخضر). وقال علماء دوليون إنها تمت بشكل متسرع، وفي سرية، وربما عرّضت الحيوانات لخطر النفوق.