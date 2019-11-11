إلهام المدفعي و«طرباند» على مسرح المجاز

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يحلّ الفنان العراقي إلهام المدفعي، بمرافقة فرقة «طرباند» العربية القادمة من السويد، ضيوفاً على الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز»، الغنائية والموسيقية، التي ينظمها مسرح المجاز الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة.

وفي السادس من ديسمبر المقبل سيحظى عشاق المقامات والأغنيات الجميلة بأمسية خاصة مع المدفعي، صاحب المسيرة التي تجاوزت أربعة عقود. وللمرة الأولى في الشارقة، ستطلّ فرقة «طرباند» ذات الأصول العربية، التي شقت طريقها في عام 2008 واحدة من الفرق الموسيقية التي تعتمد على تقديم «الموسيقى البديلة» من السويد، والتي حازت جائزة «أفضل فرقة موسیقیة» في السوید عام 2017. وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «يسعدنا أن يستضيف مسرح المجاز الفنان العراقي إلهام المدفعي، ليقدم لجمهوره التوّاق للاستماع لعذوبة الألحان الشرقية، التي تميزت ببصمته خلال مسيرة طويلة مشبعة بالأعمال التي حظيت برواج بين جمهور الغناء العربي الأصيل». وأضاف: «حضور فرقة (طرباند) للمرة الأولى في الشارقة سيقدم للجمهور لوناً جديداً من الفنون التي تمزج بين الثقافات العربية والغربية، وهذا ما نحرص عليه في مسرح المجاز، لنفتح آفاق الإبداع أمام الجمهور ليستمتع بأجمل المقطوعات الموسيقية والغنائية التي تعرف بحضارة وعراقة الشعوب». واستضاف المسرح مجموعة من النجوم والمواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين، بمن فيهم الموسيقار اليوناني ياني، والفنان اللاتيني خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده، ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية، وحسين الجسمي، وبلقيس، كما استضاف المسرح راغب علامة، ومحمد عساف، ونبيل شعيل، ونجوى كرم، وماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.