لتجنّب مشكلات الشتاء.. كيف تعتني ببطارية سيارتك؟

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

نصح خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني بضرورة العناية السليمة ببطارية السيارة للحد من أعطالها في فصل الشتاء. ولتجنب الصدأ وتسرب التيار، ينبغي الحفاظ على جسم البطارية والأقطاب ومشابك التوصيل نظيفة قدر الإمكان. ويمكن إزالة الأكاسيد من فوق الأقطاب بواسطة ورقة صنفرة ناعمة، ثم تنظيفها بقطعة قماشية جافة.

وفي الخطوة التالية يوضع بعض الشحم على الأقطاب ومشابك التوصيل، وذلك تبعاً لتعليمات الشركة المنتجة، في حين يمكن مسح جسم البطارية بقطعة قماشية مبللة.

ومن ناحية أخرى، يوصي الخبراء الألمان قبل بدء تشغيل السيارة بإغلاق جميع التجهيزات، التي تستهلك التيار بشكل غير ضروري؛ إذ يحتاج محرك البنزين الحديث نحو 400 واط لمضخة الوقود وفوهات الحقن وإدارة المحرك.

وتستهلك أنظمة مثل التهوية والمكيف من 100 - 500 واط، في حين يبلغ معدل استهلاك التدفئة والإضاءة والراديو 1000 واط. وتكمن المشكلة في أن هذه التجهيزات تستهلك طاقة أكثر مما يمكن للمولد إنتاجه، وهو ما يتسبب في تفريغ شحنة البطارية.

وتؤدي زيادة متطلبات الطاقة إلى زيادة استهلاك الوقود أيضاً؛ إذ يتعين على الدينامو توليد المزيد من التيار؛ فللحصول على 100 واط من التيار الكهربائي يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 0.1 لتر/100 كلم.

