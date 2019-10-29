براغ تحظر أزياء الباندا التنكرية والفقاعات العملاقة

المصدر: براغ - د.ب.أ

باتت العاصمة التشيكية براغ تسأم الأشخاص الذين يجوبون المدينة في الأزياء الكبيرة الحجم للباندا والغوريلا والدب القطبي. ولطالما قال المنتقدون إن الأعداد الكبيرة من أزياء الحيوانات، التي يمكن أن ترى في المناطق السياحية بالمدينة، تؤذي العين في مثل هذه المنطقة الثرية تاريخياً.

غير أن عدداً لا يحصى من السياح يلتقط صور «سيلفي» مع هذه الباندا، وفي الخلفية توجد المناظر الخلابة للمدينة.

وشهد منتصف أكتوبر الجاري تطبيق مرسوم يحظر تحديداً كل العروض في زي الحيوانات. وليس هذا فحسب، إنما أي زي تتجاوز أبعاده حجم الإنسان الطبيعي البالغ، صار ممنوعاً أيضاً.

ومن ناحية أخرى، جرى أيضاً منع فناني الشارع الذين ينفثون الفقاعات الكبيرة من استعراض حرفتهم. ويقول مسؤولو المدينة إن الصابون السائل الذي يقع على الأرض يشكل خطراً على المارّة.

وانتشرت سريعاً ظاهرة أزياء الحيوانات التنكرية وفناني الشارع في السنوات الأخيرة، بعدما رفعت منظمة مدن التراث العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) كل القيود على العروض العامة.