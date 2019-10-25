«لحظات أبوظبي» تدعو سكان العاصمة إلى تجديد نشاطهم «عَ البحر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تستعد «لحظات أبوظبي»، المبادرة المجتمعية التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع ضمن إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لانطلاق أولى فعالياتها في منطقة الكورنيش، حيث ستشهد العاصمة انطلاق مهرجان الرياضة في متنزّه «عَ البحر»، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتهدف مبادرة «لحظات أبوظبي» إلى تعزيز الترابط الأسري بين سكان أبوظبي، ومد جسور التواصل بين أفراد المجتمع بشكل عام، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي تضفي أجواء عائلية تجسّد الاندماج المجتمعي بين كل شرائح المجتمع في خمس مناطق رئيسة في العاصمة.

ويهدف المهرجان إلى تحفيز أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط، من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية وتمارين اللياقة البدنية والصحية، التي تلائم مختلف الفئات العمرية والقدرات الجسدية والاهتمامات الشخصية.

وسيحصل المشاركون على ساعات يد لمراقبة نبض القلب، لربط مختلف النشاطات ومراقبة أدائهم، بالإضافة إلى احتساب النقاط مقابل مجهوداتهم.

وسيتم تنظيم مهرجان الرياضة في الهواء الطلق في متنزّه «عَ البحر» في منطقة الكورنيش، يومي الأول والثاني من نوفمبر، من الرابعة عصراً وحتى منتصف اليل، والحضور مجاني.