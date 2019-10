براد بيت ودي كابريو ممنوعان في الصين بسبب بروس لي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

رفض المخرج الأمريكي كوينتين تارانتينو حذف اي مشاهد من فيلمه «حدث ذات مرة في هوليوود» (Once Upon A Time In Hollywood) مقابل السماح بعرضه في الصين.

رفض تارانتينو تقديم اي تنازلات عمق الأزمة التي نشأت قبل ساعات بسبب قرار الإدارة الوطنية الصينية للأفلام عدم عرض الفيلم، بعد أن تقدمت ابنة بروس لي، شانون لي، شكوى اعتبرت فيها أن الفيلم، يسيء إلى تاريخ والدها،

ويظهر على أنه مغروراً وعنيف لدرجة كبيرة، ادعائه أن بإمكانه إصابة بطل الملاكمة محمد علي كلاي بالشلل إذا أتيحت له مبارزته.

في الوقت نفسه، دافع «تارانتينو» عن فيلمه مُشيرًا أن «بروس» لي«كان في الحقيقة شخصية متعجرفة نوعًا ما.

تدور أحداث الفيلم»حدث ذات مرة في هوليوود«تدور في عام 1969 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو، وبراد بيت.

وما يزيد من شعبية هذا الفيلم لعرضه في الصين هو النجم ليوناردو دي كابريو وشعبيته الواسعة في البلاد بفضل فيلم تيتانيك الذي يعد علامة بارزة في مشواره الفني.