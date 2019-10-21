دبي في نوفمبر.. موعد مع الموسيقى والغناء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد دبي لاستقبال كوكبة من النجوم العالميين الذين سيحيون حفلات موسيقية واستعراضية في عدد من المواقع بدبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويقام حفل استعراضي يقدمه أبطال ونجوم فيلم «دا-بانغ»، سلمان خان، وكاترينا كايف، وسوناكشي سينها، وجاكلين فرنانديز وغيرهم. وذلك في إطار حملتهم الترويجية للفيلم بعنوان «دا-بانغ: ذا تور ريلوديد»، ويقام الحفل مساء الثامن من نوفمبر في قاعة «كوكا كولا أرينا». وفي القاعة ذاتها أيضاً يقام حفل يحييه المنتج والموسيقار «إيه آر رحمن» مساء يوم 15 نوفمبر. كما ستكون «كوكا كولا أرينا» على موعد مع استقبال حفل «واي نات! مهرجان مزيكا»، وهو جزء من احتفالات «واي نات! يولو». ويحيي هذا الحفل مجموعة من المواهب والفرق المصرية، مساء يوم 22 نوفمبر، من بينهم فرقة الروك «كايروكي»، والثنائي «شارموفرز»، وفرقة الروك الخماسية «مسار إجباري»، وغيرهم من النجوم، وينضم إليهم أيضاً المغني المعروف، محمود العسيلي، والثنائي «ديسكو مصر»، وفرقة H.O.H.

ومن إفريقيا يطل على جمهور دبي مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى الإفريقية، في مهرجان «وان أفريكا» الموسيقي، الذي يعود إلى دبي بعد عرضه الناجح في العام الماضي، ويعود المهرجان مع مجموعة جديدة من أبرز نجوم إفريقيا، وتتضمن الموسيقى المقدمة في المهرجان أنواعاً عديدة مثل «أفروبيتس»، و«آر آند بي»، و«البوب» و«الراب»، ويشارك في المهرجان العديد من النجوم المعروفين والصاعدين من نيجيريا وأوغندا وغيرهما من الدول الإفريقية، ومنهم المغني وكاتب الأغاني النيجيري ويزكيد، الحائز العديد من الجوائز، والفنانة بورنا بوي، والإثيوبية بيتي جي، وغيرهم، مساء يوم 15 نوفمبر في دبي فيستيفال أرينا.

ومن عقد الثمانينات، تحيي فرقة «ديكون بلو» الأسكتلندية للبوب روك حفلها، مساء يوم 14 نوفمبر، في القرية الإيرلندية، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التي اشتهرت بها في منتصف الثمانينات مثل «ريل غون كيد» و«تشكوليت غيرل». كما يشهد شهر نوفمبر حفلاً تحييه النجمة العالمية دوا ليبا، الفائزة بجائزتي «بريت» و«غرامي»، حيث ستلهب حماسة الجمهور على مسرح «ذا بوينت» في نخلة جميرا مساء يوم 15 نوفمبر.

وتستضيف دبي أوبرا يوم 20 نوفمبر أمسية غنائية يُحييها «مايكل روزنبرغ»، المغني وكاتب الأغاني الحائز جوائز، والمعروف باسم «باسنجر». كما يعود الموسيقي والملحن وعازف البيانو المعروف، غي مانوكيان، إلى دبي أوبرا بعد أن قدّم عرضاً ناجحاً عام 2018، حيث يقدم في حفله المرتقب مساء يوم 28 نوفمبر، مجموعة من الألحان الكلاسيكية القديمة وكذلك الألحان الجديدة.

وتعود فرقة «جنون» الباكستانية الثلاثية إلى دبي، مساء يوم 29 نوفمبر، في استاد سوق دبي الحرة للتنس، للمرة الثانية هذا العام. وقد شبّهت «نيويورك تايمز»هذه الفرقة بفرقة «يو 2» في منطقة جنوب آسيا، وتُعدّ من أشهر فرق الروك المعاصرة في باكستان.

ويمكن للجمهور شراء تذاكر الحفلات والاستعراضات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي، حيث يعد الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول الفعاليات المرجع الأمثل للزائر والمقيم لمعرفة كل ما يجري من أحداث وفعاليات في دبي، ويتيح إمكانية شراء التذاكر بسهولة.

النجمة العالمية «دوا ليبا»، و«إيه آر رحمن»، وفرقة «جنون» الباكستانية، ومهرجان «وان أفريكا»، وفرقة «ديكون بلو» الأسكتلندية للبوب روك.