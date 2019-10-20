مجموعة الإمارات تشجّع على «دبي للياقة» بمبادرات تحفيزية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة الإمارات عن مبادراتها لتحدي دبي للياقة 2019، الذي انطلق أول من أمس، ويستمر حتى 16 نوفمبر المقبل.

ولتشجيع المشاركة، ستقدم مجموعة الإمارات تذكرة سفر مجانية إلى أي وجهة تخدمها لكل موظف يشارك في التحدي حتى انتهائه. وخلال العامين الماضيين حمّل أكثر من 21 ألف موظف تطبيق دبي للياقة، وشاركوا في التحدي حيث مارسوا 1.5 مليون دقيقة من النشاط البدني.

وتنظم طيران الإمارات ودناتا والشركات التابعة لمجموعة الإمارات عدداً كبيراً من الفعاليات والدورات التدريبية والمسابقات طوال فترة التحدي. ويدير موظفو المجموعة 40 نادياً رياضياً، لألعاب كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الريشة والكريكيت وركوب الدراجات والرجبي والهوكي.

كما تنظم دورات تدريبية مجانية للموظفين كدروس في فنون الدفاع عن النفس وبطولات في كرة الطائرة وغيرها. وسيسهم برنامج «صحتي»، الذي أطلقته مجموعة الإمارات أخيراً لاطلاع الموظفين على المبادرات والنشاطات البدنية والاجتماعية والصحية في المجموعة، في دعم تحدي دبي للياقة من خلال تقديم محتوى معلوماتي يركز على أهمية التمرين، كما يقدّم نصائح حول اللياقة البدنية التي يمكن للموظفين اعتمادها في عملهم وحياتهم الشخصية.

وتتعاون مجموعة الإمارات أيضاً مع نوادٍ رياضية ومدربين لتمكين الموظفين من ممارسة الرياضة وهم في مقار عملهم طوال شهر التحدي، من خلال تنظيم دورات «كروس فيت» والتدريب الدائري وتمرينات التمدد والتنفس واللياقة البدنية. من جهة أخرى، يستفيد الموظفون طوال العام من تخفيضات خاصة في النوادي الرياضية وغيرها من الدروس الجماعية، كما يحصلون، طوال فترة التحدي، على خصومات عند شراء الملابس الرياضية في المتجر الرسمي لطيران الإمارات وأبرز متاجر الملابس والمعدات الرياضية الأخرى، لضمان جاهزيتهم واستعدادهم لممارسة الرياضة.

وسيتمكن الموظفون أيضاً من الحصول على تحديثات مستمرة حول مبادرات تحدي دبي للياقة، من خلال زيارة موقع مجموعة الإمارات الشبكي الداخلي والنقر على «اللياقة والصحةFitness and Wellbeing».

21 ألف موظف بالمجموعة حملوا تطبيق «دبي للياقة» وشاركوا في التحدي.