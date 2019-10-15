«فنّ» تدخل «غينيس» بأكبر درس للتصوير الفوتوغرافي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، من تحقيق لقب «غينيس للأرقام القياسية» لأعلى نسبة مشاركة في ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي، وصلت إلى أكثر من 404 يافعين.

وتعاونت المؤسسة مع شركة «كانون» العالمية المتخصصة بالتجهيزات والمعدات الخاصة بالتصوير، لتحطيم رقم «غينيس للأرقام القياسية» السابق، والذي سجل مشاركة 250 طالباً. ونجحت «فن» في تجاوز هذا العدد، من خلال ورشتها التي استمرت 30 دقيقة و19 ثانية، بعدد شبه مضاعف عن سابقه.

وقدم الورشة التي أُقيمت في قصر الثقافة في الشارقة، وشارك فيها طلبة من مدرسة الشعلة، محترف التصوير الإماراتي عبدالله البقيش، الحائز جوائز متميزة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي، والذي تميز بتخصصه في تصوير المباني، وله العديد من المشاركات في معارض محلية ودولية.

وركزت الورشة على أساسيات التصوير، وزواياه، وخصائصه التي تتعلق بخيارات ضبط الألوان، واختيار العدسات المناسبة وغيرها، ونجح المشاركون في تطبيق ما تعلموه على كاميرات كانون، إذ حرصت الشركة على تقديم 404 كاميرات، بهدف دعم تحقيق هذا الرقم القياسي وتشجيع مواهب الأطفال والشباب، من خلال ورش العمل التي تنظمها «فن» على مدار العام، والتي تزود المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي بالمواد العلمية والمعدات اللازمة لتطبيق ما تعلموه، في بيئة حاضنة ومشجعة لهم، لممارسة هواياتهم وصولاً إلى الاحتراف.

وحضر 25 متطوعاً من مجموعة نبض الإمارات التطوعية ورشة العمل، ليشهدوا على تحقيق «فن» إنجازها في تحطيم الرقم القياسي، من حيث عدد المشاركين. وتحرص مؤسسة «فن» على تعزيز شراكاتها في عالم الفنون البصرية، وتأتي هذه الفعالية التي نظمتها بالتعاون مع «كانون» لإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للارتقاء بمهاراتهم، وصقل معارفهم بتقنيات التصوير وفنونه.

كما تهدف المؤسسة إلى دعم المواهب وتشجيعها، من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين، وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي أوسع، من خلال الترويج لأعمالهم في المهرجانات السينمائية في مختلف أنحاء العالم.

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يافعين شاركوا في الورشة التي ركزت على أساسيات التصوير وزواياه.