زاهي حواس: عثرنا على ورش تجهيز الأثاث الجنائزي

المصدر: الأقصر (مصر) - رويترز

أعلنت مصر، أول من أمس، عن اكتشافات أثرية في الأقصر بمنطقتي وادي الملوك الغربي (المعروف أيضاً باسم وادي القرود)، ووادي الملوك الذي توجد به المقابر الملكية الشهيرة.

وأفادت وزارة الآثار بأن علماء الآثار المصريين اكتشفوا 30 ورشة، في المنطقة الصناعية بوادي الملوك الغربي.

وقال رئيس البعثة، زاهي حواس: «لقد نجحت البعثة في العثور للمرة الأولى بمنطقة وادي القرود على الورش الخاصة بتصنيع وتجهيز الأثاث الجنائزي الخاص بمقابر الملوك، وبجوارها حفر للتخزين، وأمامها تم الكشف عن فرن لحرق الفخار والمعادن، والذي عُثر بجواره على خاتمين من الفضة، وكميات كبيرة من العناصر الزخرفية، التي استخدمت في تزيين التوابيت الخشبية بعصر الأسرة الـ18».

وكان الفريق يعمل في وادي القرود، الذي يقع بالضفة الغربية لنهر النيل في الأقصر منذ 2017. وعثر علماء الآثار، أيضاً، على رقائق من الذهب، وبعض العناصر الزخرفية التي كان يُطلق عليها «جناح حورس».

وأضاف حواس أن بعثة ثانية تعمل بوادي الملوك الشرقي، عثرت على العديد من القطع الأثرية، منها 42 كوخاً صغيراً، كان يضع العمال فيها الأدوات التي كانوا يستخدمونها في بناء المقابر.