الإمارات تحتفل بـ «إكسبو 2020 دبي».. «سنة لننطلق»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تزامناً مع عام واحد على انطلاق الحدث الأروع في العالم «إكسبو 2020 دبي»، تقام احتفالية في 20 أكتوبر الجاري في مختلف أرجاء الدولة، تحت شعار «سنة لننطلق»، في أجواء تبعث على الفخر والتفاؤل لتنظيم أول إكسبو عالمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وسيحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والمغنية الأميركية مارايا كاري، الحفل المجاني، بحضور أكثر من 7500 شخص، ويقام في حديقة البرج في دبي، استعداداً للعد التنازلي لمدة 12 شهراً، كما سيكون لنجمة بوليوود شرادها كابور، حضور خاص خلال الفعالية.

وبالإضافة إلى العروض الرئيسة، التي تبدأ في الساعة الخامسة مساء، وتستمر حتى الـ10 مساء في حديقة البرج، سيتخلل الحفل الكبير عد تنازلي في الساعة 8:20 مساء يعرض على واجهة برج خليفة، وهو الوقت المحدد لانطلاق إكسبو في 20 أكتوبر 2020، لتبدأ 173 يوماً من الفعاليات المذهلة.

وستقام احتفالات للآلاف في كل إمارات الدولة الأخرى، تزامناً مع الحفل الذي سيقام في دبي، وسيتم تنظيمها في معالم مختلفة، وهي متحف اللوفر في أبوظبي، وواجهة المجاز المائية في الشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وقلعة الفجيرة، وستشمل جميعها فعاليات موسيقية، والألعاب النارية، والكثير من وسائل الترفيه التي تناسب مختلف الأذواق، إضافة إلى بث مباشر لعروض حفل دبي الرئيس.

وقال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب محمد العلي: «بينما نحتفل بهذه اللحظة المهمة من رحلتنا إلى (إكسبو 2020 دبي)، تتزايد مشاعر التشويق والتكاتف في المجتمع، وهي مشاعر ستنعكس على احتفالاتنا السبعة في أرجاء الدولة، لتبرز الطبيعة المتآزرة والتعاونية التي تتمتع بها الإمارات ومجتمعها».

وأضاف «من خلال نجمي الحدث حسين الجسمي ومارايا كاري، سيحظى الحاضرون من مختلف الأعمار والجنسيات، بأمسية احتفالية متميزة.. أداء النجمين على مسرح دبي، وما يخبئانه من مفاجآت، سيتيح لنا الفرصة لإعطاء الحضور، بل العالم، لمحة عن سر وصف (إكسبو 2020 دبي) بالحدث الأروع في العالم».

وسيقدم الجسمي الذي تم اختياره أخيراً، سفيراً للحدث العالمي، عرضاً حياً وفريداً من نوعه، يليق بالمناسبة وبمكانة دولة الإمارات التي تستعد لاستقبال 25 مليون زيارة عبر أبواب «إكسبو» خلال 12 شهراً من الآن. وقدم الجسمي العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، وكان أول من يحيي حفلة عربية في أوبرا دبي، واختير سفيراً للإبداع، وسفيراً للثقافة العربية في الدولة.

وقال حسين الجسمي «هذه فرصة فريدة للجميع في دولة الإمارات كي يظهروا روح الوطن ودفئه وتفاؤله وتسامحه على الساحة الدولية، التي يوفرها (إكسبو 2020). ومع اقتراب اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، فإنني أفتخر بلعب دور في إظهار الرحلة التي خضناها على مدى 50 عاماً، والتطلعات الكبيرة للمستقبل».

أما مارايا كاري فتعد واحدة من أشهر الفنانين العالميين، حيث باعت أعمالها في أكثر من 200 مليون أسطوانة، وحققت 18 أغنية من أغانيها المركز الأول في الولايات المتحدة، وهو أعلى رقم لأغاني المركز الأول بين الفنانات، واشتهرت مارايا كاري - الحائزة خمس جوائز غرامي - بجهودها في مجال مساعدة الأطفال المحرومين، وحصلت على جائزة تقديرية عن عملها الخيري في المجالات المتعلقة بالشباب.

أعين العالم

من 20 أكتوبر الجاري إلى 10 أبريل المقبل، تتوجه أعين العالم إلى دولة الإمارات، حيث سيجمع «إكسبو 2020 دبي» ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم تحت شعار «تواصل العقول، وصنع المستقبل».

وسيشهد «إكسبو» أثناء انعقاده أكثر من 60 عرضاً حيّاً يومياً، وسيضم أكثر من 200 مطعم، بجانب عروض لكبار النجوم والفنانين، وابتكارات ومعروضات ملهمة، وأحدث التقنيات، ومعالم معمارية مذهلة، كما سيقدم للزوّار تجارب ثقافية فريدة، وأكثر من ذلك بكثير.

ويهدف «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعد أكبر حدث على الإطلاق، إلى ترك إرث حقيقي ودائم للإمارات والمنطقة والعالم، حيث ستعرض قوة التعاون والابتكار خلال سعي البشرية جاهدة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

• الحفلات تشمل فعاليات موسيقية، وألعاباً نارية، والكثير من وسائل الترفيه.

• سيتخلّل الحفل عدّ تنازلي‏‏ يعرض على واجهة برج خليفة.