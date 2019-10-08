«زودياك» يحصد 7 جوائز في «إنرجي للدراما»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حازت منصة «Viu» سبع جوائز عن مسلسلها «زودياك»، وذلك ضمن حفل توزيع «كأس إنرجي للدراما» لموسم رمضان عام 2019، الذي أقيم في القاهرة بحضور عدد من ألمع وأشهر نجوم الدراما في المنطقة، إلى جانب فريق عمل مسلسل «زودياك».

وحصد مسلسل الجريمة والغموض سبع جوائز مختلفة، من بينها «جائزة أفضل مسلسل درامي رمضان 2019» بتصويت لجنة التحكيم، و«أفضل مسلسل بناءً على اختيار المشاهدين» وجائزة «أفضل سيناريو» وجائزة «أفضل ديكور» و«أفضل تصميم أزياء»، بالإضافة إلى نيل ممثلي العمل جوائز مهمة عدة في الحفل، حيث نالت الممثلة أسماء أبواليزيد جائزة «أفضل ممثلة مساعدة» والممثل أحمد خالد صالح جائزة «أفضل ممثل صاعد»، وذلك عن دوريهما في العمل.

«زودياك» المقتبس عن المجموعة القصصية «حظك اليوم» للروائي المصري الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، نجح في نيل القسم الأكبر من الأصوات التي بلغ مجموعها 1.8 مليون صوت خلال عملية التصويت التي استمرت لمدة شهر.