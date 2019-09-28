باحثون: الحَرّ يزيد حالات الإصابة بالنوبات القلبية

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال باحثون من ألمانيا إن التغير المناخي سيمثل تحدياً للنظام الصحي في المستقبل. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية للقلب، أندرياس تسايهر، أن التغيرات المناخية ستكون «بكل تأكيد»، أحد أكبر التحديات للنظام الصحي خلال 20 إلى 50 سنة مقبلة.

وأشار الخبير الألماني إلى أن درجات الحرارة المرتفعة، والقفزات الكبيرة في درجات الحرارة، ترهق نظام القلب والدورة الدموية لدى الإنسان في وقت قصير، وتؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية بشكل متزايد.

وقال تسايهر: نرصد حدوثاً متزايداً للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وحالات طوارئ في المستشفى في الأيام شديدة الحر. وأشار تسايهر إلى أن كبار السن ومصابي السكر، بشكل خاص، هم الأكثر تضرراً من ارتفاع درجات الحرارة.