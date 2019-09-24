تلفزيون دبي يطلق الموقع الرسمي لمسابقة «سينيمانيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن تلفزيون دبي وإدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون عن إطلاق المسابقة الرقمية الجديدة «سينيمانيا»، التي تتيح للمشاركين إمكانية الفوز بجوائز قيمة، تشكل العديد من الوجهات السياحية العالمية المميزة، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، و«Holiday Factory». وقالت مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، هبة السمت، إن إطلاق المسابقة الجديدة دعوة مفتوحة لعشاق الفن السابع لتجديد معلوماتهم السينمائية حول الأفلام المفضلة ونجوم الشاشة الكبيرة، والمشاركة والفوز برحلات شهرية إلى وجهات عالمية، حيث تشمل المسابقة التي تعتمد بالدرجة الأولى على الرسائل النصية وخدمة المعلومات، الإجابة عن مجموعة الأسئلة عبر خدمة الرسائل القصيرة، أو الانضمام إلى خدمة المعلومات لجمع النقاط للسحوبات على الجوائز المقدمة، وذلك من خلال إرسال كلمة «سينما» إلى الرقم التفاعلي (2921) للحصول على المحتوى اليومي المتعلق بالسينما، وفرص التأهل لربح العديد من الجوائز. ودعت السمت الجمهور إلى المشاركة الفاعلة في المسابقة الشهرية، بالتزامن مع إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة الجديدة عبر الرابط الإلكتروني (www.cinemania.ae).