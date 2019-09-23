169 مشاركاً جديداً في اختبارات «المنشد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استقطبت اختبارات «منشد الشارقة 12»، التي تنظمها قناة الشارقة، 169 منشداً من دولة الإمارات والأردن والجزائر، ممن خاضوا أخيراً تجارب الأداء أمام لجان التحكيم الخاصة، بعد جولة جاب فيها البرنامج ستة بلدان عربية.

وشارك في اختبارات دولة الإمارات، التي استضافها مسقط رأس البرنامج في الشارقة، 24 منشداً من المواطنين والمقيمين، إلى جانب مشاركين جاؤوا خصيصاً من العراق وسلطنة عمان للتقديم في البرنامج.

وبينما شارك في اختبارات الأردن 49 منشداً (15 سورياً و34 أردنياً)، قدّمت الجزائر 96 منشداً.

من جهته، قال المنتج المنفذ للبرنامج، نجم الدين هاشم، إن «المنشد» بات اليوم منبراً لإظهار المواهب الإبداعية في سماء الفنّ الإنشادي، وجامعاً لنخب متميزة من مبدعي العالم العربي، أصحاب الخامات الصوتية التي تسهم من خلال ما تملكه في إثراء هذا الفنّ، ولفت الانتباه بشكل أكبر لحضوره وأهميته.