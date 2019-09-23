جياناكوريس: إبداعاتي ظهرت في خضم الأزمة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

«اليونان صاحبة حضارة تاريخية طويلة وتمتلك إرثاً ثقافياً تتميز به عن مختلف بلدان العالم، لكنني جئت للمشاركة في إكسبوجر ليس للحديث عن التاريخ القديم، ولكن لأحكي لكم عن خضم أزمة وطني التي عايشتها وكنت جزءاً من أحداثها».

بتلك الكلمات بدأ المصور اليوناني العالمي بيتروس جياناكوريس، جلسته الحوارية التفاعلية التي أقيمت في إكسبو الشارقة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر.

لخص جياناكوريس حديثه عن نفسه بكلمات بسيطة، قال فيها: «أحببت التصوير وعوالمه، وتنوعت الموضوعات التي أتناولها ما بين الألعاب الأوليمبية، والمهرجانات الفنية، ويأتي في مقدمتها مهرجان (كان)، والجمال والموضة والمشاهير، ولكنني تركت كل هذا العالم، واخترت أن أقوم بمعايشة الأحداث في المناطق الساخنة من العالم».

«من العراق كانت البداية، عندما سافرت لتغطية حرب الولايات المتحدة هناك، وقضيت ليالي طويلة مع الجنود الأميركان، ووثقّت مجموعة من الهجمات التي تعرضوا لها، وعلى الجانب الآخر قضيت أوقاتاً كثيرة مع العراقيين، ورصدت معاناتهم تحت القصف الأميركي، وعمليات تشريدهم الممنهجة التي حولت نساءهم وأطفالهم إلى مشردين في الخيام».

وعرض مجموعة من اللقطات الحية ليس في العراق فحسب، بل لكل الدول التي سافر إليها، وكانت على حد وصفه، في خضم الأزمة، وتحديداً لقضية اللاجئين، التي استطاع أن يوثق من خلالها للوجه الآخر من البحر الذي ابتلعت مياهه الآف الجثث البريئة، ليلاقي ترحاباً وإعجاباً لافتاً من الحضور.