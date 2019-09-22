مؤتمر «تقنيات المتاحف» ينطلق 30 الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تشارك أكثر من 60 شركة، تمثل قطاع الثقافة والفنون في العالم، في معرض ومؤتمر «تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط»، الذي ينظم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأكد منظمو المعرض أن الحدث المُخصّص لعلم الآثار والفنون والثقافة، ستنطلق دورته الأولى من أبوظبي، باعتبارها عاصمة عالمية للثقافة والفنون والمتاحف، في حين سيتم الكشف عن مشاريع عالمية مستقبلية خلال المؤتمر الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتنظم المعرض شركة TG Expo التي أعلنت أن الحدث سيشهد حضور روّاد من المتاحف العالمية، ومنسقي متاحف، ومهندسين، ومؤرخي فن، وعاملين في حماية التراث، ومُختصّين في مجال الثقافة والفن، خلال الفعاليات والجلسات الحوارية الجانبية التي ستعقد في إطار المعرض والمؤتمر.

وسيتيح الحدث للمشاركين الاطلاع على التحول الفني والنهضة الثقافية في أبوظبي، لاسيما مع مشروع منطقة السعديات الثقافية الفريد من نوعه، والذي يشمل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني ومتحف غوغنهايم أبوظبي.