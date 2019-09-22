رينونسيو: مشروعي القادم جزيرة يعيش فيها شخص واحد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استضافت الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) المصور العالمي أنطونيو رينونسيو في جلسة حوارية بعنوان «المنسيون» أدارها المصور أديان.ج.سوليفان.

وقدّم أديان سوليفان المصور أنطونيو رينونسيو في بداية الجلسة بقوله: «إنه من أكثر مصوري العالم إثارة للجدل، واختياره للموضوعات التي يصورها أكبر دليل على ذلك»، وأضاف: «فاز أنطونيو العام الماضي بجائزة أفضل مصور وهو يتحدث اللغة الإنجليزية للمرة الأولى في (إكسبوجر) حيث تعلمها حديثاً وخصيصاً من أجل الجلسة الحوارية علما أنه كان يتحدث الإسبانية فقط».

وقال أنطونيو رينونسيو: «مشروعي المقبل في شهر نوفمبر القادم، وسأقوم بتصوير جزيرة يعيش فيها شخص واحد في إفريقيا، ليس لأنه ثري، بل لأن ظروف الحياة أجبرته على ذلك».

وتحدث رينونسيو عن مشروعه الأول «الأفاعي» قائلاً «لم يكونوا أفاعي إنما كانوا أطفالاً معاقين موجودين في بوركينا فاسو بمركز خاص، يعانون الإهمال الطبي ونبذ الأهالي لهم، لا يستطيعون المشي ويقضون اليوم زاحفين أو مستلقين على الأرض، لذلك يسمون بالأفاعي».

أما المشروع الثاني لأنطونيو رينونسيو فكان بعنوان «الساحرات»، وقام بتصويره أيضاً في بوركينا فاسو، حيث أشار إلى أن «الساحرات هن مجموعة من النساء اللاتي تسببن بمكروه في القرية، وتم اعتبارهن لعنة، منهن من قتل على أيدي عائلاتهن، ومنهن من انتحرن للتخلص من العار».

وأضاف: «يتم نبذ الساحرات في منطقة بعيدة، ويُسجنَّ في مكان صغير بحيث يتم إقصاؤهن كلياً عن الحياة الاجتماعية للقرية، يعشن في ظروف صحية صعبة، ويتركن للموت».

وسلط أنطونيو رينونسيو الضوء على مشروعه الثالث في بوركينا فاسو الذي يتناول فيه قضايا استغلال الأطفال في العمل بمناجم الذهب من خلال مشروع «الطفولة المسلوبة».