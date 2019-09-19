«الإمارات اليوم».. 14 عاماً في الميدان

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تُنهي «الإمارات اليوم»، اليوم، عامها الـ14، في مسيرة اتسمت بالتفرّد شكلاً ومضموناً، ومراعاة أعلى درجات المهنية، لتكون جديرة بثقة قرائها، وبمواكبة نهضة البلاد الشاملة.

وتستذكر أسرة «الإمارات اليوم» بدايات الصحيفة في عام 2005، إذ توافقت إدارة تحريرها مع المحررين على شعار («الإمارات اليوم» صحيفة الميدان، وصوت المواطن والمقيم).

5050 عدداً صدرت من «الإمارات اليوم» تمسكت فيها بأخلاق ومبادئ المهنة، وميثاق العمل الصحافي الذي وقّع عليه محرروها، وكانت الجريدة هي الأولى التي تُصدر مثل هذا الميثاق.

ويدرك العاملون في الصحيفة، مقدار التحدي الذي فرضته مواقع التواصل الاجتماعي على الصحف، وما واكب ذلك من فوضى ملأت الفضاء الإلكتروني، فكان ردّها قبول التحدي، والدخول إلى عالم الإعلام الرقمي باحترافية ومهنية، مع التمسك بتقاليد المهنة وبالدقة والموضوعية والتوازن، فكان الموقع الإلكتروني الشامل رديفاً قوياً للصحيفة الورقية، يسابق الزمن لينقل المعلومة الموثقة، والصورة، والفيديو.

وبالتزامن، حضرت الصحيفة بقوة على منصات التواصل بمحتوى يرصد بدقة ما يجري على أرض الوطن، وفي الوقت نفسه تتصدى لما يروّج من شائعات، وأخبار ملفقة، بالمعلومة الدقيقة الموثوقة.

وتستمر الصحيفة في دورها المجتمعي بإطلاق المبادرات الإنسانية لخدمة كل من يحتاج إلى المساعدة.

ولعلّ أكثر ما يُسعد فريق «الإمارات اليوم» كل صباح، حين يتمكن من توفير العلاج لمريض محتاج، أو تدبير فرصة عمل لمواطن، أو يحل مشكلة قارئ، عبر خدمة «الخط الساخن» التي تميزت بها الصحيفة، وشكلت علامة فريدة في الصحافة العربية.

14 عاماً مضت، حملت الكثير من الانتصارات، وحملت أيضاً بعض الأخطاء، نفخر بانتصاراتنا وتعلّمنا من أخطائنا، وننشد دوماً الحفاظ على ثقة ما يزيد على 11 مليون قارئ يتابعون «الإمارات اليوم» ورقياً وإلكترونياً من مختلف دول العالم.