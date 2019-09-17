سيارة ألمانية متناهية الصغر.. مثالية للمدن المزدحمة

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

كشفت شركة أرتيجا النقاب عن سيارتها Karo الكهربائية متناهية الصغر خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي تتواصل فعالياته حتى 22 الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة، التي تستلهم ملامحها من الأيقونة بي إم دبليو Isetta من خمسينات القرن الماضي، مصنوعة من اللدائن المقواة بألياف زجاجية.

وأضافت أن السيارة تعد مثالية للمدن الكبرى المزدحمة؛ إذ يبلغ طولها 40ر2 متر وعرضها 50ر1 متر، في حين يبلغ وزنها 514 كيلوغراماً.

كما توفر السيارة مقعدين ومساحة تخزين بسعة 300 لتر. ويدخل الركاب السيارة عبر باب أمامي يفتح من الأمام، كما يمكن التحميل في حيز الأمتعة عبر غطاء خلفي.

وتتوافر للسيارة الكهربائية بطارية تتيح بلوغ مدى سير 125 كلم، وبطارية أكبر تتيح بلوغ مدى سير يصل إلى 200 كلم، في حين تقف السرعة القصوى للسيارة عند حاجز 90 كلم/س.

ومن المقرر طرح السيارة Karo الجديدة في الأسواق نهاية الخريف بسعر يبدأ من 14 ألفاً و275 يورو.