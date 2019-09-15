غريتا ونشطاء شباب أمام البيت الأبيض: الكوكب يحترق

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تظاهرت المراهقة السويدية غريتا تونبرغ، في واشنطن أمس، وانضمت إلى مئات من الأشخاص في تظاهرة خارج البيت الأبيض.

وبرزت تونبرغ كصوت رائد لحركة شباب عالمية تطالب بالتحرك بشأن تغير المناخ.

وكان الاحتجاج أكبر بكثير من التظاهرات الأخيرة في نيويورك مع الناشطة، لكنه مازال متأخراً عن الأحداث المماثلة في أوروبا، ما يبرز الفجوة بين ضفتي الأطلسي حول هذه القضية.

ومن المعروف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متشكك إزاء المناخ، ودأب على الانسحاب من قوانين حماية البيئة في سنواته الأولى بمنصبه، ويسخر من تقنيات مثل توربينات الرياح.

وهتف المحتجون خارج البيت الأبيض «الكوكب يحترق.. ترامب كاذب».