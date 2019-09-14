آلام البطن.. 5 أعراض تستلزم استشارة الطبيب

المصدر: كولن - د.ب.أ

وصف المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية آلام البطن بأنها المتاعب الصحية الشائعة، مشيراً إلى أنها قد تكون بسيطة يمكن علاجها ببعض الوصفات المنزلية أو قد ترجع لأسباب خطرة تستلزم استشارة الطبيب.

وأوضح أنه يمكن علاج الآلام البسيطة من خلال وضع زجاجة دافئة على البطن أو شرب شاي الكراوية أو الشمر أو النعناع، بالإضافة إلى الاسترخاء أو ممارسة الأنشطة الحركية الخفيفة، بينما تستلزم آلام البطن - حسب المركز - استشارة الطبيب في خمس حالات:

- إذا كانت الآلام شديدة للغاية ولا تتلاشى.

- انتفاخ البطن وتصلبها.

- وجود دم في البراز.

- حمى شديدة.

- التقيؤ الشديد.

وتشير مثل هذه الأعراض إلى الإصابة بمرض خطير كالتهاب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة أو التهاب القولون التقرحي.

وتبعا للسبب يتم علاج آلام البطن بواسطة الأدوية، أو قد يتطلب الأمر الخضوع للجراحة.



