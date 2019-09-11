أديب الصايدي مخرجاً لـ «سيت كوم» مصري

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تعاقد المخرج أديب الصايدي، على إخراج مسلسل مصري (سيت كوم) لرمضان المقبل، من بطولة الفنانة هالة فاخر والفنان بيومي فؤاد.

ومن المقرر البدء في تصوير العمل قبل نهاية العام الجاري بعدد من الأماكن السياحية في مصر، بين الغردقة والإسكندرية وأسوان. وكشف الصايدي أنه يعقد حالياً مع شركة الإنتاج جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، قبل البدء في التصوير، والاستقرار على القائمة النهائية من الأبطال المشاركين في المسلسل.

وأوضح أن المسلسل يدور في إطار كوميدي اجتماعي بين عائلتين الأولى لهالة فاخر والأخرى لبيومي فؤاد يحدث بينهما خلافات يومية، في إطار تشويقي بسبب مشاغل الحياة.