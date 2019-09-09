ضباب عابر للحدود بين ماليزيا وإندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د.ب.أ

صرح مسؤول إندونيسي أمس بأنه تم رصد ضباب عابر للحدود في ولاية ساراواك الماليزية بصورة مؤقتة، وسط استمرار حرائق الغابات في إندونيسيا.

والضباب العابر للحدود هو صورة من صور تلوث الهواء الموسمية، ويرجع سببها إلى حرائق الغابات، وحرائق خُثّ النباتات (مواد نباتية منحلة تراكمت على مدى فترات طويلة) خلال موسم الجفاف، ويأتي بصورة رئيسة من إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث أجوس ويبوو إن نقاط اشتعال حرائق الغابات تقع بالقرب من المناطق الحدودية في كالمنتان الغربية بإندونيسيا وساراواك الماليزية، وبالتالي فإن الضباب قد يكون قادماً من حرائق الغابات في الجانبين.