وجهة تسوّق جديدة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة اليوم، مركز سفاري مول في الشارقة.

ويعد سفاري مول أحدث مراكز التسوق في الإمارة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة مويلح التجارية، إذ يطل على شارع الشيخ خليفة بن زايد.

وبعد قص الشريط إيذاناً بالافتتاح الرسمي، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، في مختلف أرجاء مركز التسوق الذي يضم مختلف المتاجر والبضائع لكل الأعمار.

واستمع إلى شرح مفصل عما تضمه المجموعة من المتاجر المتخصصة الداخلية والأقسام المتنوعة في الهايبر ماركت التي تضم أحدث المعدات والأدوات والمواد الغذائية والأثاث.

وحضر الافتتاح كل من الشيخ عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وقائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سلطان بن هدة السويدي، ورئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين بالدولة.