«المكتبة المتنقلة» تجوب شوارع الدولة بحلّتها الجديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في مشهد حضاري وثقافي متميز، تجوب «المكتبة المتنقلة»، إحدى مبادرات «ثقافة بلا حدود» بحلتها الجديدة، شوارع الدولة حاملة على رفوفها إصدارات متنوعة من الأدب والفنون والإبداعات بمختلف اللغات لجميع فئات المجتمع.

وانسجاماً مع حصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، ازدانت الحافلة بألوان الشعار البصري للقب، حيث تم تزيين المكتبة المتنقلة بثلاثة ألوان مميزة، وتصاميم جذابة مأخوذة من الكتب التي تحملها، إلى جانب تضمينها عبارة «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، الذي اعتمدته الشارقة ليكون عنوان لقبها الثقافي العالمي المرموق، في مشهد يدل على مكانة الكتاب وحضوره بمختلف تفاصيل الحياة في الإمارة. وانطلق مشروع المكتبة المتنقلة عام 2010، وهي عبارة عن حافلة تم تحويلها لمكتبة من الداخل، وتشمل هذه المكتبة أكثر من 600 عنوان مختلف، تضمنت مختارات من الكتب الأدبية والاجتماعية والثقافية.