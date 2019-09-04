السائح الياباني «حبيب الكل» في أوروبا

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشف استطلاع حديث للرأي أن السائح الياباني مُرحّب به للغاية في أوروبا. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن السائحين القادمين من اليابان يتم استقبالهم بحفاوة، سواء في بريطانيا أو فرنسا أو فنلندا أو إسبانيا، وهو بشكل عام محبب إلى الجميع في أوروبا. وحصل السائحون اليابانيون على أعلى نسب في الاستطلاع، حيث ذكر 26% من الفنلنديين، و18% من الفرنسيين، و12% في كل من ألمانيا وإسبانيا، أن اليابانيين هم أكثر السائحين الذين يستقبلونهم بإيجابية في بلادهم.

في المقابل، لا يلقى السائحون الألمان القدر نفسه من الحفاوة، حيث ذكر 6% من الذين شملهم الاستطلاع في إسبانيا، الوجهة المفضلة لدى السائحين الألمان، أنهم يفضلون السائح الألماني، بينما حصل السائح الياباني على ضعف الحفاوة لدى الإسبان (12%). وأظهر الاستطلاع أن السائحين الروس والبريطانيين لا يحظون بشعبية.

أجرى الاستطلاع معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 29 ألفاً وأربعة أشخاص من 26 دولة فوق 18 عاماً. وأُجري الاستطلاع من 28 يونيو حتى أغسطس الماضيين.