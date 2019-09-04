إشادة بأهداف جمعية المخترعين الإماراتية

المصدر: لندن - وام

أشاد نائب رئيس الجمعية التايوانية للمخترعين مدير عام التطوير الدولي بالجمعية الدولية للاختراع والابتكار في جنيف «wiipa-ويبا» المخترع التايواني، إيدي شيه، بالمبادرة الإماراتية الجديدة لدعم المخترعين، وهي مشروع تأسيس جمعية الإمارات للمخترعين، التي تأتي ترجمة حية لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالمخترعين.

وأثنى إيدي شيه خلال اجتماعه في لندن مع عضو مجلس إدارة النادي العلمي في دبي عضو الأمانة العامة للجمعية الدولية، المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، على هامش فعاليات تحدي ومعرض المخترعين العالمي في لندن، على الدعم الذي توليه القيادة الإماراتية لبرامج الابتكار، وللمخترعين الإماراتيين، مشيداً بجهود الجهات الداعمة لها، مرحّباً بفكرة إنشاء جمعية للمخترعين الإماراتيين.

وعبّر عن تقدير الجمعية الدولية للأهداف التأسيسية لجمعية المخترعين الإماراتية، المتمثلة في تعزيز العمل التطوعي في مجال الاختراع، ونشر وعي الاختراع والمعرفة، ودعم القدرات الوطنية فيها، والارتقاء بالمخترعين من الناحية الفنية، وتطوير مهاراتهم من خلال إقامة الدورات المتخصصة، والمؤتمرات والمعارض والملتقيات ذات الصلة، وتوفير كل السُبل للمخترعين لإبراز اختراعاتهم ودعمهم إعلامياً وفنياً وقانونياً.

وأكد إيدي شيه استعداد الجمعية الدولية بجنيف والجمعية التايوانية، لتقديم كل أشكال الدعم الفني لقيام الجمعية الإماراتية للمخترعين.