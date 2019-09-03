سيارة كهربائية تستخدم الطحالب لتنقية الهواء

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

كشفت شركة ناشئة ألمانية اسمها سونو موتورزعن تطوير سيارة كهربائية جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية، وتقدم ميزة جديدة هي إضافة الطحالب إلى لوحة قيادتها كي تساعد نظام تنقية الهواء داخلها، وأعلنت أنها قد تظهر في الشوارع بحلول صيف عام 2020.

وذكر موقع إليكتريك أن الطحالب ميتة، لكن الشركة قالت إنها مازالت تحتفظ بقدرتها على تنقية الهواء داخل قمرة القيادة بأكبر درجة ممكنة.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: «يستخدم نظام تنقية الهواء الجاذبية الكهروستاتيكية لإزالة نحو 20% من الجسيمات في هواء قمرة قيادة السيارة الجديدة - المسماة سيون - مع الحفاظ على درجة حرارته ورطوبته».

بالإضافة إلى الطحالب التي تنقي الهواء، تمتاز السيارة الجديدة بشاشة لمس أبعادها 10 بوصات في لوحة القيادة، ومدى يبلغ 250 كيلومتراً بعد شحنها لمرة واحدة، وتبلغ استطاعة محركها الكهربائي 120 كيلوواط.

وغطت الشركة السطح العلوي لهيكل السيارة بلوحات شمسية غير مرئية لشحن بطاريتها. وقالت الشركة إن هذه الألواح تزيد مدى السيارة بنحو 30 كيلومتراً يومياً.

ربما لا تتمتع السيارة الجديدة بأفضل تصميم خارجي للسيارات الكهربائية، فلم تهتم الشركة بالنواحي الجمالية بقدر ما اهتمت بابتكار حلول غير تقليدية.

120

كيلوواط استطاعة

محرك السيارة

الكهربائي.