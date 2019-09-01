بأكبر قدم لمراهق في العالم.. «لارس» يدخل «غينيس»

المصدر: برلين - د.ب.أ

واجه المراهق الألماني، لارس موتزا، من برلين، مشكلات في العثور على حذاء بمقاسه الذي يبلغ 57 بنظام القياس الأوروبي، ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وحصل لارس على شهادة من الموسوعة، بأن قدمه أكبر قدم لمراهق ذكر في العالم.

وقال لارس إن قدمه يبلغ طولها 35 سنتيمتراً.

وقالت والدته إن معظم أحذيته يتم صنعها خصيصاً له، بكلفة تبلغ نحو 1200 يورو (1300 دولار)، مضيفة أن الحذاء الخاص بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 1800 يورو.

وقال والده إن قدمه كانت كبيرة منذ الولادة بدرجة كبيرة، وكان قياسها حينذاك 9.5 سنتيمترات.