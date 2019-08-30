ظافر العابدين: «عروس بيروت» قصة حب جميلة

المصدر: بيروت - الإمارات اليوم



أطلقت MBC4 المسلسل الدرامي العربي الطويل ممتد الحلقات «عروس بيروت»، الذي يبدأ عرضه يوم الأحد المقبل، بمشاركة باقة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت النجم الفلسطيني محمد عساف.

وقال مدير عام القنوات في «مجموعة MBC» علي جابر، خلال حفل نظم مؤخراً في العاصمة اللبنانية، إن «عروس بيروت» يفتح الطريق أمام نمط مختلف من الإنتاجات الدرامية العربية، وهي المسلسلات الطويلة ممتدة الحلقات. واعتبر أن المسلسل، هو أول خطوة من نوعها، نحو الارتقاء بالدراما التي تتولى المجموعة إنتاجها للمرحلة المقبلة.

وأكد جابر أن «هذا النمط من المسلسلات يلقى إقبالاً جماهيرياً في عدد من البلدان التي تتميز فيه وتصدره إلى العالم منذ عقود عدة».

من جانبه أعرب الفنان ظافر العابدين عن سعادته بقرب إطلاق العمل على الشاشة، مؤكداً أن «الجمهور سيتفاعل مع الحكاية ومع قصة الحب الجميلة بين فارس وثريا». وأضاف «اتخذت القرار بأن أغيب عن المنافسة الرمضانية التي تواجدت فيها سبع سنوات متتالية، من أجل مشروع درامي آمنت به، هو (عروس بيروت) وأنتظر اليوم بلهفة رد فعل المشاهد إزاءه».

من جهتها، قالت كارمن بصيبص «أتمنى أن يلاحظ الجمهور الجهود الكبيرة التي بذلناها من أحل إنجاح العمل».

أما تقلا شمعون فذكرت أنها تنتظر بفارغ الصبر ردود أفعال المشاهدين إزاء الشخصية التي تقدمها في المسلسل، والتي وصفتها بأنها «ليست سهلة».

