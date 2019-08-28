«دبي للثقافة»: إنجازات المرأة الإماراتية ملهمة لغيرها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبرت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام هو احتفاء بالتسامح، مُشيدةً بشعار: «المرأة رمز للتسامح»، الذي أقرته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وعززت من خلاله مكانة المرأة كأيقونة سلام ومحبة، ودورها الكبير في نشر قيم التعايش الإنساني المشترك.

وذكرت بدري أن يوم المرأة الإماراتية جاء تتويجاً لمسيرة متواصلة في التميز والريادة، لافتةً إلى أن ما حققته المبدعات الإماراتيات من نجاحات وإنجازات يستحق الاحتفاء والإشادة والتقدير. وقالت: «حظِيَت المرأة الإماراتية بثقة القيادة في دولتنا لمسيرتها المُشرِّفة وعطاءاتها المتواصلة في مختلف المجالات، حتى أصبحت نموذجاً فريداً يُحتذى، كما أثبتت جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية، ونجحت في أن تكون قدوةً ملهمة لغيرها من نساء العالم وللأجيال المقبلة».

ووصفت بدري المرأة الإماراتية بـ«رهان الإمارات الناجح»، مشيدةً بجهودها الكبيرة في مجالات البناء والتنمية، وأضافت: «سجلت المرأة الإماراتية حضورها الفاعل في جميع المجالات، وتركت بصماتها الإيجابية في كل الميادين».