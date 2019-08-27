«دبي للسيدات» يُبهج المرأة الإماراتية في يومها بـ «أبواب مفتوحة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي للسيدات، غداً، يوماً مفتوحاً لجميع السيدات من مختلف الجنسيات، يتضمن عدداً من الفعاليات والعروض التي تشجع المرأة على ممارسة الرياضة واتباع حياة صحية تزخر بالحيوية والنشاط وتنعكس على صحتها ولياقتها وسعادتها.

ويتضمن اليوم المفتوح، الذي يأتي احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، والذي يصادف 28 أغسطس، دخولاً مجانياً للنادي، والاستفادة من خدماته ومرافقه المتنوعة، بما في ذلك أحواض السباحة والشاطئ الوحيد في دبي المُخصص للسيدات، وفعاليات رياضية ومائية، كما يقدم خلال اليوم تخفيضاً على عضويته السنوية يصل إلى 50%. وقالت مديرة النادي لمياء عبدالعزيز خان: «نفخر بهذه المناسبة التي تعكس تقدير القيادة للمرأة، وتكريم نجاحاتها وإنجازاتها»، معتبرة أن هذا اليوم أصبح يعني الكثير لكل إماراتية، كونه يحفل بمضامين التحفيز والعطاء والتفوق في شتى المجالات.

وأضافت أن «تنظيم نادي دبي للسيدات يوماً مجانياً مفتوحاً يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، من خلال حثها على اتباع أسلوب حياة عصري ومتوازن يساعدها على العمل والإنتاج، ويسهم في استقرارها وسعادتها الأسرية».

وتابعت مديرة «دبي للسيدات»: «شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام هو (المرأة رمز التسامح)، فالمرأة هي التي تغرس بذور التسامح في المجتمعات من خلال تربية الأجيال وتنشئتها على احترام الاختلاف والتنوع الثقافي والديني والحضاري، ونادي دبي للسيدات هو نموذج مصغر لدولة الإمارات التي تحتضن على أرضها مختلف الجنسيات، تجمع بينهم المحبة والصداقة والأخوة الإنسانية».

وحول تنظيم النادي يوماً مفتوحاً بهذه المناسبة، قالت لمياء خان: «خلال يوم المرأة ستكون أبوابنا مفتوحة لجميع السيدات كي يشاركن المرأة الإماراتية في الابتهاج بيومها المميز والملهم»، مؤكدة الاحترام الذي تجده المرأة من كل الجنسيات في دولة الإمارات، ومراعاة خصوصيتها بما يتماشى مع قيم هذا الوطن.

وسيفتح نادي دبي للسيدات غداً أبوابه لاستقبال السيدات من كل أنحاء الدولة، وإتاحة المجال لهن لاستخدام الشاطئ والمشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية المائية، بالإضافة لركن التسمير، وإقامة معرض مصغر لرائدات الأعمال لعرض منتجاتهن كالعباءات والقفاطين والمجوهرات وغيرها بصالة العضوات، بالإضافة لتوافر عربات المطاعم على طول الشاطئ.

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السنوي للنادي

بمناسبة يوم

المرأة الإماراتية.