السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تعزف أمام بوابة براندنبورغ

المصدر: برلين - د.ب.أ

عزف أوركسترا برلين السيمفوني تحت قيادة مديره الجديد كيريل بيترينكو مساء أول من أمس، السيمفونية التاسعة لبيتهوفن أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية.

وكان الحفل الموسيقي جزءاً من الذكرى الـ30 لسقوط سور برلين. وحضر الحفل الذي تم في الهواء الطلق نحو 35 ألف شخص في شارع 17 يونيو.

وفي نهاية الحفل غنى الأوركسترا قصيدة فريدريش شيلر «قصيد للأصدقاء» وبعد ذلك صفق الجمهور طويلاً لبيترينكو والأوركسترا.

ونقل الحفل على تلفزيون برلين براندنبورغ مباشرة. وهذه أول مرة في التاريخ يعزف أوركسترا أمام بوابة براندنبورغ.