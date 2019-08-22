الممثلون الأعلى دخلاً بالعالم: «ذا روك» يتصدر ونجم هندي رابعاً

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

تصدر الممثل الأميركي دوين جونسون، الذي يعرف باسم «ذا روك» قائمة مجلة فوربس للممثلين الأعلى دخلاً في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقالت المجلة إن المصارع المعتزل جونسون حصل على 4ر89 مليون دولار في الفترة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

يشار إلى أن جونسون تزوج مؤخراً من صديقته لورين هاشيان في هاواي.

وأضافت المجلة أن جونسون حصل على مبلغ 5ر23 مليون دولار من أجل القيام ببطولة فيلمه المقبل «جومانجي: ذا نيكست ليفيل».

كما يحصل جونسون على مبلغ 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله «بالرز».

يذكر أن جونسون بدأ مسيرته الفنية عام 2001 من خلال ظهوره في فيلم «ذا مامي ريترنز».

وجاء في المركز الثاني والثالث كل من كريس كريس هيمسوورث وروبرت داوني جونيور.

فقد حقق كريس دخلاً يقدر بـ 4ر76 مليون دولار، يليه روبرت بـ 66 مليون دولار.

وشملت القائمة كل من الممثل الهندي اكشاي كومار في المرتبة الرابعة يليه جاكي شان ثم برادلي كوبر في المركز السادس.

